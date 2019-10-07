Новое здание поликлиники откроют в Реутове. Теперь принять смогут в два раза больше пациентов

В Реутове расширят поликлинику № 1. Новое здание увеличит количество посетителей вдвое, до 500 человек в день, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Так, общая площадь поликлиники увеличится до 4670 квадратных метров. Учреждение сможет принимать в два раза больше пациентов. Также появятся дополнительные рабочие места.

«В ней будут располагаться отделение консультативно-врачебного приема с вестибюлем, отделение стоматологии и терапии, дневной стационар, что позволит вдвое увеличить возможности по обслуживанию посетителей», — прокомментировал Каторов.

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Пациенты поликлиники неоднократно обращались к властям с просьбой увеличить площадь здания. «Мы рады, что к нашему мнению прислушались. Недавно нам показали эскизы нового здания — оно выглядит современно и хорошо впишется в облик улицы. С нетерпением ждем начала строительства и его завершения», — отметила представительница инициативной группы жителей Реутова Анна Попова.

Уже одобрены архитектурно-художественные решения по облику нового корпуса поликлиники. Его построят напротив уже существующего. Свяжут два здания переходом на уровне третьего этажа. Возведут пристройку из кирпича.