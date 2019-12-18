Новое здание фермы открыли в Волоколамском округе. Там будут разводить коров и птиц

В деревне Носово Волоколамского городского округа торжественно открылось новое здание фермы «Анис». Здесь будут содержаться коровы, отдельное помещение предусмотрено для домашней птицы. Кроме того, появились площади для размещения оборудования по переработке продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ферма «Анис» занимается содержанием, разведением крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы, а также получением от них продукции животноводства и ее реализации. Ферма насчитывает около 95 голов крупнорогатого скота и около 400 голов птиц. В этом году на ферме собрали 15 тонн картофеля и 102 тонны зерна.

Символичную красную ленточку перерезал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Анис» Игорь Андропов. После открытия участники и гости смогли продегустировать фермерскую продукцию.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Михаил Сылка отметил, что сельское хозяйство во все времена было основой благополучия государства, семьи и каждого человека.

«В нашем округе сельское хозяйство — динамично развивающаяся отрасль, в которой происходит непрерывное обновление технологий и техники, внедрение инновационных разработок. Изменяющиеся условия труда требуют постоянного развития профессиональных навыков и компетенций работника. Это очень большой и кропотливый труд. Будем и дальше работать в этом же направлении, развивая сельское хозяйство в нашем родном округе», — сказал глава муниципалитета.

Михаил Сылка пообещал оказывать ферме содействие в развитии производства и сельскохозяйственной деятельности.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Всего в Волоколамском округе есть 16 действующих ферм, две из них открылись в 2019 году — ферма М2 в ООО «Шульгино» и КФХ «Анис».

Жительница Волоколамска Наталья Паромонова довольна, что в округе поддерживают местное сельское хозяйство и строительство новых ферм. «У нас достаточно много полей, которые пустуют и никак не обрабатываются. Мы всей семьей стараемся покупать молочные продукты именно местного производства. Это всегда качественно и очень вкусно», — подчеркнула Наталья Паромонова.

Сейчас в Волоколамском округе продолжается строительство животноводческих комплексов компании «ТиЭйч-РУС Милк». Уже появился коровник на 1,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Оборудована подъездная дорога, подведен газ и электричество. Идет строительство второго коровника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин уточнил, что по договору, компания «ТиЭйч» планирует построить в регионе шесть аналогичных коровников.

На развитие фермерских хозяйств Подмосковья за 5 лет предоставлено 226 грантов на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. В 2019 году более 30 глав подмосковных фермерских хозяйств подали заявки на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Победителями стали семь фермерских семей. Общая сумма выделяемых средств — 165 миллионов рублей. Порядка 41 миллиона рублей поддержки в этом году выделено на восстановление более 16 заброшенных подмосковных ферм.