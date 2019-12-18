Новое здание фермы открыли в Волоколамском округе. Там будут разводить коров и птиц
Ферма «Анис» занимается содержанием, разведением крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы, а также получением от них продукции животноводства и ее реализации. Ферма насчитывает около 95 голов крупнорогатого скота и около 400 голов птиц. В этом году на ферме собрали 15 тонн картофеля и 102 тонны зерна.
Символичную красную ленточку перерезал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Анис» Игорь Андропов. После открытия участники и гости смогли продегустировать фермерскую продукцию.
Михаил Сылка отметил, что сельское хозяйство во все времена было основой благополучия государства, семьи и каждого человека.
«В нашем округе сельское хозяйство — динамично развивающаяся отрасль, в которой происходит непрерывное обновление технологий и техники, внедрение инновационных разработок. Изменяющиеся условия труда требуют постоянного развития профессиональных навыков и компетенций работника. Это очень большой и кропотливый труд. Будем и дальше работать в этом же направлении, развивая сельское хозяйство в нашем родном округе», — сказал глава муниципалитета.
Михаил Сылка пообещал оказывать ферме содействие в развитии производства и сельскохозяйственной деятельности.
Всего в Волоколамском округе есть 16 действующих ферм, две из них открылись в 2019 году — ферма М2 в ООО «Шульгино» и КФХ «Анис».
Жительница Волоколамска Наталья Паромонова довольна, что в округе поддерживают местное сельское хозяйство и строительство новых ферм. «У нас достаточно много полей, которые пустуют и никак не обрабатываются. Мы всей семьей стараемся покупать молочные продукты именно местного производства. Это всегда качественно и очень вкусно», — подчеркнула Наталья Паромонова.
Сейчас в Волоколамском округе продолжается строительство животноводческих комплексов компании «ТиЭйч-РУС Милк». Уже появился коровник на 1,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Оборудована подъездная дорога, подведен газ и электричество. Идет строительство второго коровника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин уточнил, что по договору, компания «ТиЭйч» планирует построить в регионе шесть аналогичных коровников.
На развитие фермерских хозяйств Подмосковья за 5 лет предоставлено 226 грантов на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. В 2019 году более 30 глав подмосковных фермерских хозяйств подали заявки на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Победителями стали семь фермерских семей. Общая сумма выделяемых средств — 165 миллионов рублей. Порядка 41 миллиона рублей поддержки в этом году выделено на восстановление более 16 заброшенных подмосковных ферм.