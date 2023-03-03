Подмосковье 03 марта 2023, 21:50 Новое выставочное пространство открылось в манеже в Звенигороде

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Звенигородский манеж — один из древнейших символов города. Почти за 200 лет здание было и складом, и общественной площадкой для музыкальных и театральных представлений. Сейчас здесь открылся современный музей.

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Последние 20 лет здание оставалось заброшенным, пока в 2016 году его не передали Звенигородскому музею. И в 2020 году в помещении началась реставрация.

Благодаря масштабной реконструкции в этом месте история встретилась с современностью.

«Он не превратился в такую „мыльную“ реставрацию, как декорации на тему XIX века. Вы видите, здесь контраст между очень тонкой научной реставрацией, когда каждый кирпичик внимательно разложен. А с другой стороны, это современное пространство, абсолютно современное», — рассказал генеральный директор архитектурного бюро «Народный архитектор» Дмитрий Селивохин.

На открытии представили историческую экспозицию «Звенигород. От земли до неба». Уникальные артефакты, фрески, предметы вооружения и быта местных жителей соседствуют с современными технологиями. В музее уверены, что история — это не скучные сухие факты, и рассказать о событиях прошлого можно креативно. Поэтому на выставке используют мультимедийный контент.

«Новая музейная мода, новые ритмы — мультимедийный контент. Есть люди — противники этого, которые говорят, что это обкрадывает воображение. Но нам хочется, чтобы к нам приходили дети, гуляли в музее, и чтобы для них этот поход стал путешествием, прекрасной сказкой, а не скучным назидательным рассказом», — уточнила директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.

Отметить праздник культуры собралось множество гостей. На открытие музею подарили уникальные артефакты.

«У нас есть уже коллекция бисера XVIII–XIX веков. Мы тоже подготовили некоторые артефакты — это чубук с бисерным плетением, два небольших мешочка под Библию и два небольших мешочка, вышитых бисером», — рассказала заместитель главы администрации Одинцовского округа Валентина Переверзева.

Благодаря друзьям музея в экспозиции уже присутствуют уникальные экземпляры. Например, гости могут полюбоваться на портрет кисти знаменитого русского художника Лемоха.

«Наш вклад будет еще большим. Мы хотим вручить музею-заповеднику свадебную тарелку из свадебного сервиза великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Мы уверены в том, что эта экспозиция будет пополняться, совершенствоваться», — заявила председатель и наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Экспозиция будет регулярно меняться. Теперь жителей города и туристов музей будет знакомить с различными эпохами и направлениями.

«Здесь, в соседнем зале — этот зал больше трехсот квадратных метров — каждые полгода Русский музей будет выставлять свои экспонаты разных направлений, тем, художников», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Увидеть экспозицию уже может каждый. На входе приготовили аудиогид, который составит компанию в этом путешествии.

В этом году в Подмосковье планируют благоустроить и преобразить почти 450 объектов.Об этом глава Минблагоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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