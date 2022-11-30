Подмосковье 30 ноября 2022, 20:25 Новое высокотехнологичное производство запустили во Фрязине

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В особой экономической зоне «Исток» во Фрязине появился новый резидент — компания «Инферит». Компания специализируется на разработке, производстве и реализации оборудования и программного обеспечения в сфере IT.

Компания «Инферит» начала работать на территории Фрязина еще до получения статуса резидента ОЭЗ. В данный момент предприятие инвестировало около 500 миллионов рублей и создало более 70 рабочих мест в городском округе. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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«В статусе резидента компания продолжит реализацию проекта, инвестирует еще 5 млн рублей и создаст дополнительно порядка 20 высокотехнологичных рабочих мест. За счет льготных условий, действующих на территории ОЭЗ в отношении резидентов, компания „Инферит“ значительно повысит эффективность своих инвестиций», — отметила Екатерина Зиновьева.

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«Инферит» планирует работать на рынке компьютерной техники. В рамках своего проекта компания будет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере IT. Специалисты будут улучшать технические и эксплуатационные характеристики моноблоков, ноутбуков, системных блоков, серверов, систем хранения данных и программного обеспечения.

Основной фокус разрабатываемой линейки продуктов компании будет направлен на государственный и корпоративный сектор.

В данный момент в особой экономической зоне «Исток» работают 22 компании. Большинство их них выпускают высокотехнологичную продукцию. Объем инвестиций в производства составит 49,5 миллиарда рублей.

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