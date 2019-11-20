Новое видеооборудование появилось в больницах Подмосковья. Операции станут безопаснее

В медицинских организациях Подмосковья за два месяца появились 24 видеоэндоскопические стойки. Они применяются для проведения малоинвазивных операций и диагностических исследований. С использованием нового оборудования снизится травматичность многих оперативных вмешательств.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Екатерины Огневой, малоинвазивная хирургия успешно применяется во многих медицинских направлениях — начиная с гинекологии и урологии и заканчивая челюстно-лицевой хирургией и операций на желудочно-кишечном тракте.

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«Главное ее преимущество — это низкая травматичность, все вмешательства выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстановиться. В этом году мы закупили в подмосковные медорганизации 42 видеоэндоскопические стойки на общую сумму почти 500 миллионов рублей», — рассказала Екатерина Огнева.

Она отметила, что до конца года в больницы Подмосковья поступят еще 18 видеоэндоскопических стоек. Это позволит увеличить количество малоинвазивных операций в регионе и сократить число полостных вмешательств. Для работы на новом оборудовании специалисты проходят соответствующее обучение.