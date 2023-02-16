Подмосковье 16 февраля 2023, 05:31 Новое видеоэндоскопическое оборудование появилось в Яхромской больнице Министерство здравоохранения Московской области

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Медицинские организации Подмосковья продолжают получать современное оборудование. В Яхромскую больницу — структурное подразделение Дмитровской областной больницы — поступило семь единиц новой медтехники. Это видеогастроскоп, видеоколоноскоп, а также офтальмологический рефрактометр и другое оборудование.

«В Подмосковье проводится масштабная работа по оснащению учреждений здравоохранения современной медицинской техникой. Чтобы жители региона могли получать качественную медицинскую помощь на всех этапах — от диагностики до реабилитации. С начала 2022 года подмосковные больницы и поликлиники оснастили почти шестью тысячами единиц нового медоборудования на сумму свыше 11 миллиардов рублей», — отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она добавила, что всего за последние три года подмосковные медорагнизации получили современную медтехнику на сумму порядка 30 миллиардов рублей. В 2022 году в больницы региона отправили более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования. В их число вошли видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы, стойки для гинекологических операций и другая медтехника. Все эти устройства дают возможность проводить не только диагностические исследования, но и делать забор биопсии. Еще медорганизации оснастили новой техникой для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В перечень включили линейный ускоритель, системы планирования лучевой терапии, аппараты УЗИ.

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Министерство здравоохранения Московской области

Также в Подмосковье в 2022 году запустили трехлетнюю программу замены устаревшей тяжелой техники на современную. Это позволит к 2024 году поменять на цифровые все аналоговые рентгенаппаратаы, маммографы и флюорографы. Речь идет в общей сложности о 279 единицах тяжелой техники. Из них более 40 уже заменили и ввели в работу.

Все медоборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работу провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.