Новое уличное освещение появится на 218 объектах в Подмосковье

Более 200 объектов осветят в Подмосковье по проекту «Светлый город». Новое уличное освещение появится в 35 городских округах региона, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В рамках проекта „Светлый город“ в текущем году планируем строительство наружного освещения на 218 объектах в 35 городских округах. На эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей. Новое освещение появится на 196 улицах, 16 дворовых территориях и в шести скверах», — отметил он.

Всего в 2022 году модернизируют 9597 светильников, 3906 опор, а также 325 километров линий наружного освещения. Список объектов составляли по итогам голосования на портале «Добродел». Еще учитывались предложения местных жителей, заявки от муниципалитета, заключения государственной экспертизы и наличие проектно-сметной документации.

Как напомнил Хайкин, сейчас на «Доброделе» продолжается голосование по выбору территорий, нуждающихся в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке. Работы проведут в 2023–2025 годах. Всего на голосование вынесли 2506 объектов наружного освещения в 52 городских округах. Сделать свой выбор можно, перейдя по ссылке.

Проект «Светлый город» реализуется в Подмосковье с 2017 года. Он направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.