Подмосковье 19 декабря 2022, 13:21 Новое уличное освещение появилось в подмосковных деревнях Борисовке и Огуднево

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Строительство и монтаж систем уличного освещения завершили в деревнях Борисовке и Огуднево округа Щелково. Работы провели в рамках проекта «Светлый город».

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По проекту в населенных пунктах установили 52 новых светодиодных светильника и три опоры освещения. К ним протянули более 1,7 километра линий электропередачи.

В деревне Борисовке осветили улицу Ватутина (от пересечения с улицей Орджоникидзе до деревни Оболдино). На этом участке установили 23 светильника, одну опору и 821 метр линий наружного освещения.

Новые фонари в деревне Огуднево зажглись на земельных участках, которые предоставили многодетным семьям на улице Тихвинской и Казанской. Здесь установили 29 светильников и две опоры, проложили 912 метров кабельных линий.

Недавно губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье.

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