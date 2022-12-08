Подмосковье 08 декабря 2022, 14:50 Новое уличное освещение появилось в деревне Путилково под Красногорском

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Новое уличное освещение появилось в деревне Путилково в Красногорске. Работы провели по программе «Светлый город», сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что проект реализуют ежегодно — по нему уличное освещение устанавливают не только в городах, но и в небольших населенных пунктах.

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«Очень важно, что в этом вопросе непосредственное участие принимают сами жители. Именно они определяют места, где необходима модернизация наружного освещения», — сказал он.

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В деревне Путилково новые линии электропередачи появились вдоль аллеи у дома № 8. Всего было установлено 18 опор, 18 светильников и свыше 300 метров сетей.

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