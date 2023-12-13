Подмосковье 13 декабря 2023, 11:46 Новое уличное освещение появилось в 31 округе Подмосковья за год Министерство благоустройство Московской области

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Проект «Светлый город» реализуют в Подмосковье с 2017 года. Благодаря ему в округах появляется новое уличное освещение. Только за год в Московской области светлее стало на 168 объектах.

«Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В Министерстве благоустройства Московской области напомнили, что список мест установки уличного освещения создали на основе пожеланий самих жителей. В этом году в голосовании по строительству систем наружного освещения на портале «Добродел» приняли участие более 27 тысяч жителей Московской области.

Ознакомиться с адресным перечнем можно на портале.

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