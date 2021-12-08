Новое уличное освещение появилось почти в 40 округах Подмосковья в 2021 году

В 2021 году новое освещение установили на 334 объектах в 38 городских округах Подмосковья. Работы были проведены в рамках проекта «Светлый город», сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Новое уличное освещение появилось на 259 улицах, в 69 дворах и 6 скверах. Всего было установлено более 12 тысяч светильников и почти 7 тысяч опор, добавил министр.

«Благодаря инициированному губернатором Московской области Андреем Воробьевым проекту „Светлый город“ мы ежегодно ведем в регионе работу по устройству систем наружного освещения. В рамках данного проекта устанавливаем новое освещение не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах и деревнях, где свет особенно важен», — подчеркнул Михаил Хайкин.

Проект «Светлый город» реализуют в Подмосковье, начиная с 2017 года. Благодаря ему места проведения досуга жителей становятся более комфортными и безопасными, а уличное освещение отвечает требованиям энергоэффективности.

С 2017 по 2019 годы было построено свыше 3 тысяч объектов систем наружного освещения, из них 2 130 улиц, 738 дворовых территорий, 80 скверов, 151 объект архитектурно-художественной подсветки. За этот период в Подмосковье построили более 2 тысяч километров линий систем наружного освещения, установили 132 тысячи энергоэффективных светильников и 113 тысяч единиц опор.