Подмосковье 14 марта 2023, 17:40 Новое соглашение между ведомствами Подмосковья упростит подключение бизнеса к инженерным коммуникациям

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Министерства и ведомства Подмосковья подписали соглашение, делающее реализацию инвестпроектов более эффективной. Его заключили Мининвест, Минэнерго, «Мособлгаз» и «Россети». Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Соглашение позволит выстроить единую коммуникацию ведомств и оптимизировать общение инвестора и ресурсоснабжающих организаций. Также оно поможет упростить внедрение принципов регионального инвестстандарта.

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«Подмосковье первым в стране подписало четырехстороннее соглашение, объединяющее всех участников процесса. Договоренность, подписанная ведомствами, позволит оказывать поддержку инвесторам эффективнее, усилит контроль за исполнением и коммуникацию с инвесторами, а также повысит их информированность», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Сейчас во время реализации инвестстандарта предприниматели работают по предусмотренным алгоритмам действий, которые позволяют быстро получить участок в аренду и подключить объект к коммуникациям.

Подробнее о стандарте можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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