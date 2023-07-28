Подмосковье 28 июля 2023, 12:59 Шоссе в Долгопрудном отремонтировали по нацпроекту Минтранс Подмосковья

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Свежий асфальт уложили на Новом шоссе в Долгопрудном по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В Минтрансе Подмосковья добавили, что в ближайшее время специалисты займутся нанесением разметки.

Более 2,3 километра асфальта уложили на Новом шоссе. Специалисты провели работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя, покрытию и обустройству обочин. В ближайшее время приступят к нанесению разметки.

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Новое шоссе — это дорога к аэропорту Шереметьево. Ежедневно здесь проезжает более 20 тысяч машин. Дополнительную нагрузку на полотно дают промышленные предприятия и склады, которые находятся по этому направлению.

В этом году в Долгопрудном обновят покрытие на семи региональных участках дорог: на улицах Летной, Московской, Старом Дмитровском шоссе, путепроводах у платформ Новодачная и Хлебниково, а также на улице Ивовой в деревне Грибки.

В Мытищах продолжается строительство четырехполосной дороги «Осташковское шоссе — деревня Ульянково». Работы планируют завершить к 1 сентября этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.