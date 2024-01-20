20 января 2024, 16:57
Новое сетевое предприятие общепита открылось в Пушкино
Новый объект сети предприятий быстрого питания «Ростикс» открылся на территории городского округа Пушкинский в микрорайоне Дзержинец, 16а. Зал для обслуживания посетителей рассчитан на 64 посадочных места, а его площадь превысила 132 квадратных метра.
Сейчас гости точки общественного питания могут попробовать разнообразные блюда из натуральных ингредиентов. В здании царит приятная атмосфера, а сотрудники стараются максимально быстро обслуживать клиентов.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Питание
Пушкино
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