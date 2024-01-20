Подмосковье 20 января 2024, 16:57 Новое сетевое предприятие общепита открылось в Пушкино Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Новый объект сети предприятий быстрого питания «Ростикс» открылся на территории городского округа Пушкинский в микрорайоне Дзержинец, 16а. Зал для обслуживания посетителей рассчитан на 64 посадочных места, а его площадь превысила 132 квадратных метра.

Сейчас гости точки общественного питания могут попробовать разнообразные блюда из натуральных ингредиентов. В здании царит приятная атмосфера, а сотрудники стараются максимально быстро обслуживать клиентов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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