Подмосковье 19 января 2023, 00:36 «Новое рождение». Жители Подмосковья поделились впечатлениями от крещенских купаний Жители Подмосковья рассказали о крещенских купаниях без сильных морозов

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Сразу 225 иорданей для крещенского купания подготовили в городских округах Московской области. В этом году праздник проходит без традиционных морозов, поэтому купание в холодной воде ощущается особенно сильно. Работающие в разных городских округах корреспонденты «360» поговорили с теми, кто уже окунулся, а также с верующими, которые пришли принять участие в общей молитве.

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Самым лучшим местом для крещенских купаний назвал иордань около Новоиерусалимского монастыря житель городского округа Истра Иван. Он отметил, что для спуска в воду здесь все оборудовали: удобный спуск к воде, пункты обогрева, шатры для переодевания.

«Ощущения бодрые и хорошие. Очень долго ждал этот праздник», — признался мужчина, выйдя из воды.

В Лесном городке Одинцовского городского округа купания прошли на территории храма Рождества Иоанна Предтечи.

«Просто новое рождение. Все отлично. Все хорошо», — заявил один из мужчин.

Он добавил, что приехал на купание с группой поддержки — зятем и племянником.

Еще один местный житель признался, что делал перерыв в крещенских купаниях, но в этом году из-за достаточно теплой погоды решил окунуться.

«Думаю, что пройдет все хорошо. Не в первый раз», — пояснил он.

Окунуться решили не все

Некоторые пришли на иордань совсем не для купания, а чтобы набрать крещенской воды и принять участие в богослужении. Об этом заявила одна из участниц праздника, пришедшая в храм Рождества Иоанна Предтечи.

«Пришла набрать воды и помолиться, попросить Господа за все, чтобы нам даровал. У меня здоровье не позволяет окунуться, но я восхищаюсь теми, кто сегодня спустился в воду», — отметила она.

Работающий в сфере ЖКХ житель городского округа Клин Андрей заявил, что приехал на церковный пруд у Демьянского храма с работы, куда после купания снова вернется.

«Окунаюсь лет 12 или 15. Мои братья приедут чуть позже, а я на разведу. Обновился, очистился, и с новыми силами на работу», — признался он.

Все водоемы, куда окунались верующие освятили подмосковные священники. Считается, что крещенское купание помогает укрепить физическое и духовное здоровье.