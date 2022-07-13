Новое реабилитационное отделение открылось в Химкинской больнице

Новое отделение реабилитации, предназначенное для пациентов с поражением центральной нервной системы, начало работу в Химкинской областной больнице.

Пациенты, перенесшие инсульты, спинальные инсульты, черепно-мозговые травмы и травмы спинного мозга смогут проходить реабилитацию в новом отделении. Пациенты с соматической патологией, в том числе после перенесенной новой коронавирусной инфекции, также смогут реабилитироваться в новом отделении больницы. Отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного стационара.

«Мы активно развиваем направление реабилитации в Московской области — в наших больницах работают 13 отделений реабилитации. В новом отделении в Химках установлено современное медицинское оборудование, в том числе стабилоплатформа, аппараты для пассивной и активной разработки суставов, беговые дорожки, оснащенные механизмом для разгрузки веса пациента, велоэргометры и велотренажеры. Медицинские специалисты прошли обучение для работы на новых аппаратах», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Реабилитацию пациентов проводят бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Жители Химок обсудили здравоохранении в округе с первым зампредом правительства региона. Озвученные проблемы зафиксировали для дальнейшего решения. Такие встречи проходят во всех округах области.