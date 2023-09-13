Подмосковье 13 сентября 2023, 17:24 Новое противодроновое оборудование усилит безопасность воздушного пространства над Истрой Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Администрация Истры передала военнослужащим округа противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка». Оборудование позволит обеспечить дополнительную безопасность воздушного пространства над муниципалитетом.

Ружье способно работать одновременно в несколько диапазонных частотах. Дальность применения составляет около 500 метров, при хорошей подоге расстояние действия может достичь до 1,5 километра.

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Оборудование препятствует управлению беспилотником, приводя его в состояние дезориентирования. Также ружье прекращает передачу данных телеметрии и съемки с камеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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