Подмосковье 15 июня 2023, 12:30 Новое пространство с коворкингом и фудкортами появится в Красногорске ООО «ЭКТО»

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В Красногорске построят многофункциональный сервисный центр. В итоге на объекте создадут 116 рабочих мест, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Инвестор — ООО «ЭКТО» — вложит в проект 4,9 миллиарда рублей.

«В трехэтажном здании общей площадью более 28 тысяч квадратных метров запроектировано размещение торговых и складских помещений, фудкорта, офисных зон, коворкинга, детейлинг центра и административно-бытовой части. На территории объекта запроектированы подземная и наземная парковки на 315 машиномест», — уточнили в ведомстве.

Территорию вокруг объекта благоустроят, инфраструктуру приспособят для маломобильных жителей.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Подать заявку на данную услугу можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Услуги центра бесплатные.

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