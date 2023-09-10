10 сентября 2023, 13:09
Новое производство высокотехнологичного оборудования создало свыше 50 рабочих мест в Химках
В индустриальном парке «Шереметьево» в Химках открылся новый комплекс по производству окрасочных камер и камер дробеструйной очистки, системы сбора и фильтрации абразива и других категорий высокотехнологичного оборудования. На нем создали более 50 рабочих мест.
На церемонию открытия пришли сотрудники предприятия, их семьи и руководство компании.
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«Мы производим, конструируем, поставляем и проводим сервисное обслуживание оборудования по подготовке поверхностей: химическая, дробеструйная, абразивоструйная подготовка поверхностей и нанесение покрытий. Это жидкие лакокрасочные материалы и полимерные покрытия», — рассказал гендиректор ООО «Комакс» Сергей Беднев.
Продукцию организации поставляют не только в города России, но и в страны СНГ.
В индустриальном парке «Шереметьево» есть площадки для уличного хранения, парковка и собственный газопровод протяженностью 1,3 километра.
«В индустриальном парке „Шереметьево“ сосредоточены более 20 известных компаний в области машиностроения, лакокрасочной промышленности, производства авиазапчастей, дорожно-строительного оборудования, а также складские и логистические комплексы», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.
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Химки
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