Подмосковье 10 сентября 2023, 13:09 Новое производство высокотехнологичного оборудования создало свыше 50 рабочих мест в Химках Фото: администрация Химок

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В индустриальном парке «Шереметьево» в Химках открылся новый комплекс по производству окрасочных камер и камер дробеструйной очистки, системы сбора и фильтрации абразива и других категорий высокотехнологичного оборудования. На нем создали более 50 рабочих мест.

На церемонию открытия пришли сотрудники предприятия, их семьи и руководство компании.

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«Мы производим, конструируем, поставляем и проводим сервисное обслуживание оборудования по подготовке поверхностей: химическая, дробеструйная, абразивоструйная подготовка поверхностей и нанесение покрытий. Это жидкие лакокрасочные материалы и полимерные покрытия», — рассказал гендиректор ООО «Комакс» Сергей Беднев.

Продукцию организации поставляют не только в города России, но и в страны СНГ.

Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок

В индустриальном парке «Шереметьево» есть площадки для уличного хранения, парковка и собственный газопровод протяженностью 1,3 километра.

«В индустриальном парке „Шереметьево“ сосредоточены более 20 известных компаний в области машиностроения, лакокрасочной промышленности, производства авиазапчастей, дорожно-строительного оборудования, а также складские и логистические комплексы», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

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