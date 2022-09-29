Импортозамещающее производство изделий из резины создаст 300 рабочих мест в Раменском | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Импортозамещающее производство изделий из резины создаст 300 рабочих мест в Раменском

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Скоро в Раменском появятся новые рабочие места. Там Уральский завод эластомерных уплотнений получил земельный участок в аренду по программе «Земля за рубль». На нем собираются построить новый комплекс для производства и многочисленные склады.

Заниматься новым проектом будет подмосковное ООО «Руберг» — это непосредственное представительство уральского завода. Компания собирается инвестировать в новое строительство порядка 2 миллиардов рублей.

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«Ожидается, что предприятие, где смогут трудоустроиться порядка 300 сотрудников, запустят уже в третьем квартале 2024 года. Планируется, что объем выпускаемой продукции составит более 15 тысяч тонн в год», — отметила Екатерина Зиновьева.

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В Раменском создадут целый комплекс, который займется производством резинотехнических изделий и других эластомеров, в первую очередь работа будет нацелена на импортозамещение.

Сам участок составляет по площади больше 13 гектаров. Товары, которые будут производиться на новом комплексе, будут поставляться таким компаниям, как ГАЗ, УРАЛаз, Газпром, Роснефть, РОССЕТИ и другие.

«Это уже 31 инвестор, получивший в Подмосковье землю за рубль», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее стало известно: с тех пор как появилась возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе, услуга оказалась очень востребованной в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что компенсировать можно 30 и 50%.

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