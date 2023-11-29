Подмосковье 29 ноября 2023, 16:56 Новое производство проволоки запустят в Протвине в 2024 году опытный завод «Авиаль»

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Завод «Авиаль», специализирующийся на производстве проволоки из алюминия, построят в Протвине в четвером квартале 2024 года. На новом предприятии компания запустит производство элементов для сварки, авиационных заклепок и других изделий.

«На текущий момент предприятие выпускает 20 тонн сварочных материалов в месяц, после ввода новой производственной площадки, компания сможет увеличить мощности в пять раз. В рамках инвестпроекта компания „Авиаль“ запустит два производственных корпуса», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции в проект превысят 200 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 50 рабочих мест.

Завод изготавливает проволоку по собственной технологии финишной очистки, после которой продукция готова к применению и не требует правки или химического травления.

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