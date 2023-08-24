Подмосковье 24 августа 2023, 14:43 Новое производство продукции для сетей связи в Подольске создаст 350 рабочих мест Пресс-служба администрации городского округа Подольск

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В Подмосковье приступили к строительству второго блока завода торгово-промышленного дома «Паритет». Производство высокотехнологичной продукции для сетей связи расположится в Подольске.

Возведение здания площадью более 25 тысяч квадратных метров завершится в следующем году. На предприятии будут осуществляться научные разработки и выпуск высокотехнологичной продукции для сетей связи и компьютерной передачи данных. Реализация проекта позволит создать в округе 350 рабочих мест. Отмечается, что сейчас на базе предприятия производился эксклюзивный кабель для поставок в Индию.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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