Новое производство питания для пациентов с ковидом открыли в Реутове

Первый производственно-логистический комплекс открыли в Реутове. Там занимаются приготовлением социального питания. Каждый день повара трудятся над 60 тысячами блюд, которые отправляются в больницы и школы. Ими кормят и пациентов с ковидом.

Производство открыли в корпусе бывшей реутовской фабрики, построенной в 1917 году. Теперь современная техника занимает почти шесть тысяч квадратных метров площади и три этажа. Сотрудники комплекса заботятся о том, чем будут кормить пациентов с коронавирусом.

Производительность предприятия составляет до 10 тысяч суточных рационов, то есть 60 тысяч блюд в день. Кроме готовой еды там изготавливают сырье, которое отправляют в пищеблоки. Что из него приготовить, решают уже в больницах.

Исполнительный директор ООО «АВК» Юрий Остюк отметил, что в первую очередь на предприятии думают о безопасности. На каждом этапе технологического процесса вся работа контролируется санитарными врачами.

«Минимизирован человеческий труд — в связи с тем, что используем высокотехнологическое оборудование, которое уже программируется на приготовление того или иного блюда. И, соответственно, допустить ошибку в технологии приготовления практически невозможно», — добавил Остюк.

На производстве все продукты проходят тщательный контроль качества. Пациенты получают готовые блюда в закрытых контейнерах.

«Вот эти ступени многоуровневые, ступени контроля, они работают для абсолютно всех продуктов, поступающих на данный производственно-логистический комплекс», — подчеркнул министр образования Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, вопрос контроля качества питания обсуждался с представителями саморегулируемой организации. Министр отметил, что этой теме будет уделяться особое внимание, чтобы в пищеблоки не попадали некачественные продукты.

Сейчас реутовское предприятие отправляет блюда в 60 медучреждений, из которых 17 находятся в Москве, а 43 — в Подмосковье. В списке клиентов находятся школы, поэтому завод планирует разработать меню для детей-аллергиков.