Подмосковье 20 марта 2023, 12:29 Новое производство одежды появится на земле за 1 рубль в Дубне https://volgastat.gks.ru/news/document/91043

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Предприниматель из Дубны получил землю за 1 рубль по региональной программе импортозамещения. На арендованной по льготной ставке земле будет создано технологичное швейное производство.

«Программа „Земля за 1 рубль“ доступна не только крупному бизнесу, но и субъектам МСП, которые также активно инвестируют в развитие импортозамещения. Так, очередным участником программы стал индивидуальный предприниматель из Дубны, реализующий проект швейного производства», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции в проект составили почти 24 миллиона рублей. Предприятие построят к 2025 году, там будет создано около 20 рабочих мест. Комплекс появится в Коммунальном проезде на участке площадью 0,16 гектара. Ожидается, что новое производство заменит на рынке продукцию ушедших с российского рынка производителей.

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«Для реализации нового проекта в Дубне по выпуску собственного бренда одежды на земельном участке, предоставленном по льготной цене, будет возведен производственный цех площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Прилегающая территория будет благоустроена», — добавила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья помогут предпринимателям выйти на международный рынок.

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