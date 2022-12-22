22 декабря 2022, 17:44
Новое производство косметики откроют в Подольске на земле за рубль
Компания «ВИВИ Лаборатория» получила участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» в Подольске. На площади в один гектар планируется построить завод по производству парфюмерии и косметики.
«Объем инвестиций в проект составит порядка 80 миллионов рублей. За счет расширения производственных мощностей на предприятии будет создано 30 рабочих мест. Ожидаемый срок запуска завода — начало 2025 года», — рассказала о проекте министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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«ВИВИ Лаборатория» открылась в 2022 году как дочернее предприятие компании «ВИВИ» в целях расширения бизнеса. На новом предприятии в Подольске планируется выпускать до 200 тысяч банок кремов и мазей, до 120 тысяч скрабов для тела, шампуней, масок и другой косметической продукции.
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Сейчас «ВИВИ» занимается производством в Астрахани, но там инвесторы столкнулись с острой нехваткой производственных площадей.
«Получив в аренду земельный участок по новой программе „Земля за 1 рубль“, действующей в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева, компания сможет построить цех площадью 2540 квадратных метров и освоить серийный выпуск косметики, которая превосходит аналоги из Европы и Кореи», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В Подмосковье уже 51 участок предоставили инвесторам по программе поддержки импортозамещения. За четыре года в регионе будет реализовано около 130 таких производств.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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