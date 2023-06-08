Подмосковье 08 июня 2023, 16:06 Новое производство косметических средств создаст 30 рабочих мест в Солнечногорске

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Завод по выпуску БАДов и косметических средств запустят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Инвестиции в проект составят более 170 миллионов рублей.

Производство организует компания «Натуральные масла». На заводе будут делать биологически активные добавки и косметические средства для аптек, в том числе против атопического дерматита. В качестве основного сырья будут использоваться семена растений.

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«Одна из поставленных задач губернатором Андреем Воробьевым — развитие программы импортозамещения в условиях санкций. Для себя ставим задачу создавать такие условия для бизнеса, чтобы при выборе локации для размещения Солнечногорск был в приоритете», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Предприятие «Натуральные масла» уже выпускает продукцию, которая уходит в том числе и на экспорт. С вводом новой площадки мощности компании увеличатся в два раза.