Подмосковье 27 декабря 2022, 13:21 Новое производство изделий из бетона в Рузе обеспечит рабочими местами 250 жителей

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Завод по производству железобетонных конструкций построят в Рузе в рамках программы «Земля за 1 рубль». Новый проект обеспечит рабочими местами 250 жителей округа.

Проект будет реализован ООО «МУ-КПЛстрой». Инвестиции в проект составляют 250 миллионов рублей. Планируется, что завод начнет работу уже в 2024 году.

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«Компания ​„МУ-КПЛстрой» на рынке более 10 лет, поставляемые изделия из железобетона широко применяются как в строительстве, так и при благоустройстве территорий», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Она также отметила, что площадь участка под строительство составляет 4,5 гектара. Завод в Рузе будет выпускать готовую продукцию для импортозамещения многопустотных плит, элементов каркаса здания, трехслойных и однослойных стеновых панелей, а также лестничных маршей и фундаментов.

На данный момент в рамках программы «Земля за 1 рубль» подмосковным компаниям предоставили уже 52 участка. Получить землю на льготных условиях могут компании, реализующие проекты в сфере импортозамещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что «Земля за 1 рубль» должна привлечь дополнительные компании, которые занимаются программами импортозамещения. Он подчеркнул, что все разработанные технологии должны внедряться в России и Подмосковье, в частности, чтобы не зависеть от настроения иностранных коллег.

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