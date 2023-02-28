Подмосковье 28 февраля 2023, 18:59 Новое производство хлебобулочных изделий в Ступине создаст более 90 рабочих мест

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Новое производство хлебобулочных изделий запустили в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». На предприятии создадут более 90 рабочих мест. Инвестиции в проект превысили миллиард рублей.

«Компания „Фрозен Бек“ является резидентом ОЭЗ „Ступино Квадрат“ с 2018 года. Сейчас инвестор завершил строительство производственного здания площадью 8,3 тысячи квадратных метров, где займется производством замороженных хлебобулочных изделий», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Производственная мощность предприятия составит 15 тысяч тонн замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий из бездрожжевого теста в год. Ожидается, что основными потребителями продукции станут предприятия общественного питания, кафе и рестораны, а также индивидуальные потребители.

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