Подмосковье 12 июля 2023, 16:14 Новое производство хлебобулочных и кондитерских изделий запустят в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Компания «Солнечная Долина» построит в Химках комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Его откроют в 2024 году.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Там появится 350 новых рабочих мест.

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«Создание новых рабочих мест — одна из приоритетных задач администрации Химок и Совета депутатов. <…> Каждое новое рабочее место вносит свой вклад в развитие общества и города, а также создает благоприятные условия для профессионального роста и самореализации», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Предприниматели в Химках могут воспользоваться различными мерами поддержки. Только в июне администрация Химок получила от представителей малого и среднего бизнеса 12 заявок. Девять из них связаны с приобретением и лизингом оборудования на сумму до пяти миллионов рублей, две — с открытием предприятий по франшизе и еще одна — компенсация до 500 тысяч рублей за реализацию продукции на маркетплейсах.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева для предпринимателей региона разработали новый сервис «Помещение за рубль». Льготу могут получить предприятия со штатом до 250 человек и выручкой до двух миллиардов рублей. Они могут арендовать помещения по стоимости рубль за квадратный метр без торгов на срок до 10 лет. Арендовавшие все здание получат выгодные условия на срок до 15 лет.

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