Подмосковье 21 марта 2024, 14:36 Новое производство хлеба и кондитерских изделий создаст 350 рабочих мест в Химках Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

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Компания «Солнечная Долина» построит пищевой комплекс в Химках. Здесь будут производить хлеб, выпечку, пасту, вафли и замороженные кондитерские полуфабрикаты.

«Строительство площадки пройдет на двух земельных участках общей площадью 8,9 гектара в городском округе Химки. Мощность нового объекта составит шесть тонн продукции в час или 38 тысяч тонн в год. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет более 600 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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В рамках проекта планируется создать 350 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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