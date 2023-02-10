Подмосковье 10 февраля 2023, 13:36 Новое производство грунтовых смесей в Долгопрудном создало 40 рабочих мест

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Новое производство торфогрунтовых смесей запустили в Долгопрудном. На предприятии создано около 40 рабочих мест, в перспективе это цифра увеличится до 60.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по производству торфогрунтовых смесей составил более 330 миллионов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Предприятие запущено компанией «Белснаб». Оно будет производить все виды плодородных грунтов — от универсальных до премиальных. Их будут использовать как для выращивания овощных культур, так и для строительства.

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«Мы работаем шесть лет, за это время нам удалось стать поставщиками для реализации проектов на территории ВДНХ, ЦСКА, Красной площади, многих административных округов Москвы. Нашими заказчиками являются такие крупные застройщики как ПИК и „Самолет“, — отметил генеральный директор компании „Белснаб“ Евгений Маковкин.

Он также подчеркнул, что у компании есть сертификат «Московского экологического регистра», что гарантирует качество производимого грунта. «Белснаб» пострадал от нехватки запчастей для станков зарубежного производства, однако, трудности были решены, и сейчас предприятие закупает новое оборудование.

«На сегодняшний день у компании две площадки, на которых установлены четыре производственные линии. Это позволяет предприятию производить до 240 тысяч кубометров почвогрунтов в год», — отметил генеральный директор корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

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