Новое производство гигиенических средств появится в Видном

Новую производственную линию по выпуску гигиенических средств запустили на подмосковном предприятии группы компаний «Хайдженик» в городе Видное.

Проект реализовали при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Фонд предоставил инвестору льготный заем по флагманской программе «Проекты развития».

Общий объем инвестиций в проект расширения производства группы компаний «Хайдженик» составил 250 миллионов рублей, из которых чуть меньше половины было получено в виде льготного займа ФРП РФ.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Средства были направлены на закупку оборудования новой линии по выпуску женских прокладок мощностью 300 миллионов изделий в год. Ранее эта продукция изготавливалась в рамках контрактного производства в Европе. Запуск собственной линии в Подмосковье позволит повысить предприятию уровень локализации производства в России», — рассказала Зиновьева.

На собственном производстве группы компаний «Хайдженик» в Видном уровень локализации составляет 35-40%. В планах инвестора достичь уровня локализации в 70-75% за счет использования отечественной целлюлозы.

«Прокладки Ola! и TerezaLady являются недорогой и качественной альтернативой импортным аналогам. Увеличение уровня локализации позволит снизить себестоимость производства, что отразится и на конечной цене изделий. Полочная цена, например, урологических прокладок после начала собственного производства в Подмосковье может снизиться на 10%», — заявил генеральный директор «Хайдженик» Михаил Срапионов.

Общие производственные мощности предприятия по выпуску женских прокладок благодаря новой производственной линии возрастут до 3,6 миллиардов изделий в год.

Сейчас около 35% отечественного рынка женских прокладок занимают импортные изделия. Подмосковный «Хайдженик» занимает более 12% этого рынка, и в планах у компании довести свою долю до 20%.