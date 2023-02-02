Подмосковье 02 февраля 2023, 12:13 Новое производство газобетонных блоков в Рузе создаст около 20 рабочих мест

Читать 360tv в

Завод по выпуску строительных материалов «М-Блок» построят в Рузе по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Предприятие будет производить стеновые и перегородочные блоки, а также другие изделия из газобетона.

«Еще один инвестор получил в Подмосковье землю в аренду по льготной ставке — 1 рубль в год. На предоставленном участке уже в следующем году построят предприятие, которое займется производством газоблоков», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Инвестиции в проект составят 20 миллионов рублей. После завершения строительства на заводе появится около 20 рабочих мест. В месяц предприятие будет выпускать до 1,5 тысячи кубометров продукции.

«На сегодняшний день программой воспользовались 62 инвестора, которым предоставлен 71 земельный участок», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подать заявку на подбор участка для реализации проекта импортозамещения можно на Инвестиционном портале Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».