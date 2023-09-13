Подмосковье 13 сентября 2023, 11:06 Новое производство аккумуляторов создаст в Дубне около 320 рабочих мест Unsplash

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Компания «СЭТРа», новый резидент ОЭЗ «Дубна», запустит производство литий-ионных батарей и решений на их основе до 300 МВт/ч. Таким образом, в округе появится не менее 320 рабочих мест.

Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева уточнила, что на новом предприятии будут проводить исследования, разрабатывать, выпускать и внедрять технологии производства аккумуляторов.

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Предпринимателям напоминают, что подобрать локацию для размещения бизнеса в Подмосковье, включая ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ежегодно Подмосковье создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, главная задача — держать такой темп.

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