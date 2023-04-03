Подмосковье 03 апреля 2023, 10:34 Новое приемное отделение заработало в МОНИКИ

Читать 360tv в

Новое приемное отделение заработало в МОНИКИ имени Владимирского в хирургическом корпусе. Это удалось сделать благодаря перепланировке и проведенному ремонту. Ранее пациентов принимали в другом корпусе.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в МОНИКИ находится одно из самых крупных приемных отделений региона. В сутки туда поступает до 200 человек.

Реклама

«Чтобы создать максимально комфортные условия, мы внедрили там новую эффективную модель приёмного отделения. Это разделение потоков пациентов, создание больших комфортных зон ожидания. На проведение работ было направлено более 130 миллионов рублей», - добавила она.

Отделение оснастили современным оборудованием, удобной мебелью и системой кондиционирования. Там есть помещения для маломобильных пациентов, а также смотровые, прививочные, перевязочные и другие кабинеты.

«Новое отделение в три раза больше предыдущего и разделено на отдел для плановых пациентов и отдел для оказания неотложной помощи. Очень важно развести потоки, чтобы избежать очередей и максимально оперативно оказать необходимую помощь неотложным пациентам», - отметил директор клиники Константин Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».