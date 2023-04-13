13 апреля 2023, 17:30
Новое приемное отделение ликвидировало очереди в хирургическом корпусе МОНИКИ
Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ имени Владимирского. Это позволило пациентам получать помощь быстро и без очередей. Об этом, а также о работе центра социального развития и поддержке врачей в эфире программы «Область перемен. Подмосковье» рассказали заведующий приемным отделением МОНИКИ Ефим Саввиди, председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев и директор Комплексного центра социального развития и реабилитации Дмитрий Еремейцев.
Новое отделение МОНИКИ
Новое приемное отделение открылось в хирургическом корпусе МОНИКИ имени Владимирского. Это удалось сделать благодаря ремонту и перепланировке.
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Ранее пациентов принимали в другом корпусе — там они были вынуждены долго ждать своей очереди. Новое отделение оснастили современным оборудованием, и теперь жители могут быстро получить необходимую помощь.
«Его функции не поменялись, за нами остались распределение пациентов, прием и сортировка по зонам в зависимости от тяжести. Нам выделили практически весь первый этаж хирургического корпуса, потом по проекту провели ремонтные работы. Увеличили площадь практически в три раза, стало гораздо больше кабинетов», — рассказал Ефим Саввиди.
Детские лагеря
Комплексный центр социального развития и реабилитации возглавляет Московский областной центр социального развития и реабилитации. Учреждение состоит из нескольких оздоровительных лагерей, многие из которых — тематические. На путевки туда будет действовать программа кешбэка, рассказал Дмитрий Еремейцев.
«У нас очень разносторонний центр. Большой блок — детские оздоровительные лагеря. Круглый год принимаем детей, только недавно вот закончились весенние каникулы. Проводим большие программы для ребят, сейчас готовимся к летнему сезону», — поделился он.
Поддержка врачей
Врачам Подмосковья оказывают поддержку в разных социальных сферах. Они могут получить землю для строительства дома, предусмотрены различные выплаты.
Особое внимание в этом году уделят педиатрам — об этом ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В приоритете у региона — модернизировать первичное здравоохранение, чтобы каждый мог быстро и удобно получить помощь.
«Первичное звено — наш приоритет, основа. Это ранняя диагностика, оказание помощи, своевременное лечение. В нашей команде вопросы поддержки первичного звена всегда в приоритете. О результатах говорит статистика: каждый год строятся новые оснащенные учреждения здравоохранения, покупается транспорт», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он добавил, что за два года в Подмосковье построили 260 объектов здравоохранения. В прошлом году еще 130 отремонтировали.
Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным «выгоранием».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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