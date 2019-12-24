Новое предприятие построят в Химках. Там создадут 90 рабочих мест

Новое предприятие по производству сварных металлоконструкций построят в Химках. Там будут создадут 90 рабочих мест. В проект инвестировали 70 миллионов рублей.

Новое предприятие построит ООО ПК «Геопром». Производственная площадка по изготовлению сварных металлоконструкций для ЖКХ, дорожных служб и других отраслей народного хозяйства будет работать в Химках. Соответствующее соглашение подписали власти Химок с инвесторами проекта.

Компания «Геопром» занимается производством металлических изделий для ограждений набережных, дорожных ограждений, световых опор.

Продукцию предприятия активно закупают в регионе. Так, компания — участник программы «Мое Подмосковье». В рамках этой программы производство выпускало продукцию для оформления внешнего вида парков и парковых зон региона.

«Корпорация развития Московской области помогла найти оптимальный вариант запуска нашего инвестиционного проекта. В частности, сейчас мы совместно с КРМО и администрацией Химок готовим документы для участия в региональной программе по выделению земельного участка без торгов», — рассказал генеральный директор ООО ПК «Геопром» Александр Тутин.

Он отметил, что в планах компании запустить производственные процессы в 2020 году.

«В текущем году Корпорация развития Московской области привлекла в регион более 20 новых резидентов с общим объемом заявленных инвестиций в 11 миллиардов рублей», — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что новые резиденты создадут более 1,8 тысячи новых рабочих мест.