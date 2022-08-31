Новое предприятие по сборке остановок и велопарковок появится в Краснознаменске

Новое производственное предприятие для сборки остановок и велосипедных парковок построят на улице Автомобилистов, которая находится в Краснознаменске. Разрешение на строительство уже выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья. Застройщиком выступит ООО «РЕСНА».

В новом здании, площадь которого составит порядка 1500 квадратных метров, поместится грузоподъемный механизм, а также лазерный станок, на котором будут собирать готовые изделия. Новый объект станет частью уже существующего производства по сборке остановок и велопарковок.

На текущий момент работают три промышленных здания, в которых изготавливаются детали, там также есть гараж для специальной техники и склад. Кроме того, в настоящий момент проводится строительство административно-бытового здания.

Данным проектом занимается Центр Содействия Строительству при правительстве региона. Ранее он уже оказал помощь застройщику, когда нужно было скорректировать проектную документацию, чтобы получить разрешение на строительство.

Ожидается, что все работы завершатся до лета 2023 года. Там появится 30 новых рабочих мест. В проект собираются инвестировать примерно 50 миллионов рублей.

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