Подмосковье 04 июля 2023, 04:21 Новое предприятие по переработке отходов появится в Воскресенске в 2024 году Unsplash

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Компания «Скайград Инновации» запустит новое предприятие по переработке отходов завода «Воскресенских минеральных удобрений» в 2024 году, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Общий объем вложений в проект составит более 1,1 миллиарда рублей. Всего в Воскресенске на текущий момент работают 30 крупных промышленных организаций, где трудоустроены более 7,3 тысячи человек.

Предприятие станет экологически безопасным объектом, ключевой задачей которого будет переработка отходов в полезное сырье. Гипсовый камень и концентрат редкоземельных металлов применяется в медицине, изготовлении автомобильных шин и других отраслях.

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На территории городского округа также работает филиал «Воскресенских минеральных удобрений» — «ОХК „Уралхим“». Предприятие является одной из крупнейших российских промзон по производству фосфорсодержащих удобрений и серной кислоты.

Кроме того, в следующем году в округе появится новый фармацевтический завод. Соглашение о возведении предприятия подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и китайский инвестор, соучредитель воскресенской компании «Северный океан» Ван Юнцин на ПМЭФ-2023.

На территории объекта будут производить субстанцию гепарина натрия, которая используется при изготовлении лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В проект планируется инвестировать порядка миллиарда рублей и создать около 200 рабочих мест.

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