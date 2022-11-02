Новое пожарное депо начнут строить в Котельниках в 2023 году | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 14:29 Новое пожарное депо начнут строить в Котельниках в 2023 году

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В собственность городского округа Котельники передали несколько земельных участков, общая площадь их составила больше 1,3 гектара. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений, в ближайшем будущем на этой территории будет возводиться пожарное депо.

В целом в Московской области всегда большое внимание уделяется именно проблемам безопасности. В депо, как предполагается сейчас, смогут разместиться четыре поста. Их сразу же оснастят всем, что нужно для эффективной службы.

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«Надо сказать, что это первый такой объект в округе, который обеспечит безопасность жителей и всей городской инфраструктуры», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Как рассказали в администрации городского округа Котельники, пожарное дело будет строить лично инвестор. Сейчас еще нужно провести множество процедур по оформлению земли. Остальные работы, по всей видимости, начнутся уже в следующем году.