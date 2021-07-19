Новое футбольное поле и трибуны сделают на стадионе «Металлург» в Ступине

Старый стадион «Металлург» реконструируют в Ступине. Здесь построят новое футбольное поле с трибунами для пяти тысяч зрителей.

Устаревший комплекс открыли еще в 1950-х годах. Построили стадион в духе сталинской неоклассики.

Особенностями главного корпуса стали колонны и парадная лестница. Рядом находился парк с фонтанами, скульптурами спортсменов.

Теперь все обветшало. Поле с трибунами заменят, рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Реконструкция включает демонтаж трибун, мачт освещения, хозяйственных построек и возведение новых объектов Владислав Гордиенко.

Менять облик ансамбля стадиона не будут. Новые элементы аккуратно впишут в инфраструктуру. Это отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Новые трибуны спроектировали в контексте классического окружения. Облик нейтрален, отделка фасадов в спокойной светло-зеленой цветовой гамме», — сказала она.

По ее словам, самая большая трибуна — западная — вместит в себя помещения для секций легкой атлетики, футбола, а еще раздевалки и санитарный блок.