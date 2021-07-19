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    19 июля 2021, 16:48

    Новое футбольное поле и трибуны сделают на стадионе «Металлург» в Ступине

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Старый стадион «Металлург» реконструируют в Ступине. Здесь построят новое футбольное поле с трибунами для пяти тысяч зрителей.

    Новое футбольное поле и трибуны сделают на стадионе «Металлург» в Ступине | Изображение 1

    Устаревший комплекс открыли еще в 1950-х годах. Построили стадион в духе сталинской неоклассики.

    Особенностями главного корпуса стали колонны и парадная лестница. Рядом находился парк с фонтанами, скульптурами спортсменов.

    Теперь все обветшало. Поле с трибунами заменят, рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

    Реконструкция включает демонтаж трибун, мачт освещения, хозяйственных построек и возведение новых объектов

    Владислав Гордиенко.

    Менять облик ансамбля стадиона не будут. Новые элементы аккуратно впишут в инфраструктуру. Это отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

    Новое футбольное поле и трибуны сделают на стадионе «Металлург» в Ступине | Изображение 2

    «Новые трибуны спроектировали в контексте классического окружения. Облик нейтрален, отделка фасадов в спокойной светло-зеленой цветовой гамме», — сказала она.

    По ее словам, самая большая трибуна — западная — вместит в себя помещения для секций легкой атлетики, футбола, а еще раздевалки и санитарный блок.