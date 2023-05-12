Подмосковье 12 мая 2023, 18:24 Новое покрытие начали укладывать на Шатурском шоссе в Подмосковье

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Укладка нового покрытия началась на Шатурском шоссе в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить в этом году.

Как сообщили в Минтрансе, работы пройдут на участке более шести километров от деревни Заполицы до путепровода над железной дорогой. На другой участке — от путепровода до СНТ «Байкал — Поляна Язык» начали фрезерование покрытия.

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«Покрытие на двух участках Шатурского шоссе обновят с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-16 и битумно-полимерной ленты, которые позволят продлить межремонтные сроки и обеспечат высокий уровень износоустойчивости», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок Егорьевское шоссе на участке от трассы А-108 до поворота на деревню Цаплино. Также работы проведут на подъездной дороге к деревне Загряжское и на участке от улицы Торфбрикетной до поселка Озерский. В городе покрытие обновят на улице Гагарина.

Всего в округе обновят свыше 30 километров покрытия на муниципальной и региональной сети. После этого путь к социальным объектам станет проще для 230 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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