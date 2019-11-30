Новое ПО для стабильной работы турникетов начали тестировать на МЦД-2

Турникеты и валидаторы временно отключены на МЦД. Станции проработают в открытом режиме по 8 декабря включительно. Поэтому пока что пассажиры оплачивают только пересадку в метро по действующим тарифам столичного метрополитена.

Перепрограммирование валидаторов и турникетов необходимо для того, чтобы наладить их корректную работу с тарифной системой МЦД и обеспечить стабильную работу даже при ежедневно увеличивающемся пассажиропотоке.

На МЦД-1 и МЦД-2 проверят более пяти тысяч устройств. Помощь в проведении работ оказывает Московский метрополитен. Тестирование проводится как на действующей инфраструктуре, так и на специальных технических стендах.

Программисты проверят корректность работы программного обеспечения на конкретном валидаторе. Если возникают какие-то ошибки — они устраняются, и корректность работы вновь проверяется.

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Кроме того, специалисты наладят работу правильного списания с «Кошелька» карты «Тройки» по количеству поездок и валидации поездочных и безлимитных абонементов. После завершения настройки оборудования на станциях, пересадка на метро и МЦК будет бесплатной в том случае, если она совершается в течение 90 минут после первой валидации карты «Тройка».

Проезд на МЦД до 8 декабря включительно будет бесплатным. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также бесплатный в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых работает контроль.

Два первых Московских центральных диаметра за первую неделю работы перевезли уже свыше трех миллионов пассажиров.