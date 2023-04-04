04 апреля 2023, 16:44
Новое педиатрическое отделение открылось в микрорайоне Южный в Домодедове
Новое педиатрическое отделение заработало в микрорайоне Южный в Домодедове. В поликлинике также ведут прием взрослые узкопрофильные специалисты, среди которых оториноларинголог, эндокринолог, невролог, уролог и гастроэнтеролог.
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что новую поликлинику построили в Домодедове по программе модернизации первичного звена.
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«В смену здесь могут принимать до 400 пациентов — как взрослых, так и детей. Установлено современное медицинское оборудование: маммограф, флюорограф, два рентгенаппарата, УЗИ-аппараты, гастроскопы, колоноскопы и другая медтехника», — добавила она.
С 10 апреля в поликлинике также начнет работу хирург, а в марте там открылось терапевтическое отделение. Записаться на прием к врачу можно на «Госуслугах», через информат или чат-бота.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.
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