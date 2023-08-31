Подмосковье 31 августа 2023, 08:53 Новое паллиативное отделение открыли в областной больнице Воскресенска пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Новое помещение для паллиативного отделения открыли в Воскресенской областной больнице. Сейчас в отделении 15 коек, в будущем их число увеличат до 25. Также расширят штат сотрудников.

Отделение обеспечивает разнообразную и круглосуточную помощь пациентам, нуждающимся в интенсивной и постоянной терапии, медицинской поддержке и длительном уходе. Палаты рассчитаны на одного-двух человек. В каждой стоит столик для приема пищи, раковина, кровати с влагонепроницаемыми и противопролежневыми матрасами.

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Там также есть перевязочная, процедурный кабинет, медицинский пост, гардеробная и приемное отделение с санитарной комнатой, буфет. Все оборудовано с учетом доступности для маломобильных граждан.

пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«Всегда поддерживал и буду поддерживать главного врача Воскресенской областной больницы Юрия Райхмана в его желании создать комфортные условия для сотрудников и пациентов. Сегодня мы открыли новое помещение для паллиативного отделения», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

На ремонтные работы выделили более 60 миллионов рублей. Еще около четырех миллионов из областного бюджета направили на покупку мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медицинский колледж в Дмитрове откроют после ремонта к сентябрю.

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