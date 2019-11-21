Новое овощехранилище построят в Коломне. Там создадут 50 рабочих мест

Овощехранилище построят в Коломне. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Помещение по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции создаст 50 новых рабочих мест. Проект реализуют с целью поддержки местных фермеров, у которых будут принимать выращенные овощи.

В хранилище их будут мыть, чистить и упаковывать для дальнейшей передачи крупным сетям.

Закончить строительство планируют уже в первом квартале следующего года. Площадь объекта равна 3,2 тысячи квадратным метрам. Общий объем инвестиций составил 100 миллионов рублей.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что здание построят в слее Федосьино.

«Овощехранилище будет построено в селе Федосьино Коломенского городского округа. На объекте планируется создать 50 рабочих мест. Проект сопровождает Центр содействия строительству», − сказала Федотова.