Подмосковье 15 марта 2023, 18:56 Новое овощехранилище мощностью в 10 тысяч тонн появится в Талдоме в 2023 году

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Агрофирма «Бунятино» строит овощехранилище мощностью в десять тысяч тонн в Талдоме. После реализации этого проекта компания планирует возвести еще два хранилища общей мощностью в 20 тысяч тонн в Дмитровском округе в 2024 году.

Сейчас строительство объекта в Талдоме находится в активной фазе: возведены стены, проведены необходимые коммуникации. Рабочие приступили к внутреннему обустройству.

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«В хранилище предусмотрено как контейнерное, так и напольное хранение. Для реализации проекта привлечено полмиллиарда инвестиций», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также подчеркнул, что у предприятия уже есть шесть овощехранилищ на 23 тысячи тонн.

Ежегодно холдинг производит более 50 тысяч тонн картофеля и около 40 тысяч тонн овощей открытого грунта. В 2022 году эти показатели превысили 53 тысячи и 37 тысяч соответственно. Кроме того, предприятие производит зерновые и зернобобовые культуры, а также изготавливает и реализует молоко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственная отрасль России вполне может обеспечить жителей страны всем необходимым за исключением экзотических фруктов.

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