Новое отопительное оборудование установили в 40 домах в селах Серебряных Прудов

С начала года в сорок одном доме в селах Мочилы и Глубокое городского округа Серебряные Пруды установили отопительное оборудование, которое позволило обеспечить теплоснабжение и горячее водоснабжение жителям. Работы осуществили в рамках реализации проекта «ТОП-5», сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее жители поселков были подключены к централизованным системам теплоснабжения, в связи с чем не были обеспечены качественными услугами отопления из-за их износа, а также переплачивали за ЖКХ.

«Эту работу мы начали еще в 2020 году, когда перевели 46 семей в поселке Дмитриевский, рабочем поселке Серебряные Пруды, селе Петрово. Переход на индивидуальное отопление, водоснабжение позволяет автоматически настраивать уровень обогрева для поддержания комфортной температуры в помещении, а также вдвое сокращать плату граждан за жилищно-коммунальные услуги», — сказал Александр Самарин.

Теперь жители круглогодично обеспечены горячей водой и смогут отапливать помещение, независимо от отопительного сезона.

Министр добавил, что в 2022 году данная работа будет продолжена. Планируется перевести 15 семей села Подхожее городского округа Серебряные Пруды на индивидуальное отопление.