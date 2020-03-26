Новое отделение заработало в Московском областном онкодиспансере

В Московском областном онкологическом диспансере заработало новое отделение — рентгенохирургических методов лечения. Здесь появился ангиограф.

Ежедневно в Московском областном онкологическом диспансере проводят множество операций. Одну из них сделали пациенту за 60, который уже три года борется с раком. У мужчины обнаружены метастазы в печени. Ранее проводилась комплексная химиотерапия, теперь же она была локальной — доставлена прямо к месту вторичного очага.

Источник фото: телеканал «360»

Обезболивание пациента осуществили местными анестетиками, то есть в зоне укола. И, соответственно, хирурги работали дистанционно, через небольшой прокол. Это — «вход» в артерию, в нее помещают катетер. Сначала с контрастным веществом, чтобы «проложить» путь по сосудам к области воспаления, затем уже с лекарством. Его доставляют точно в метастаз. А сосуды, которые его питают, закупорили.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи получают рентгеновские изображения прямо во время операции. Здесь же и показатели артериального давления, и частоты сердечных сокращений, и данные о насыщении крови кислородом. Вся информация дублируется для анестезиологов, которые контролируют процесс вне оперблока — в пункте мониторинга за параметрами пациента. Сам он во время операции не просто в сознании, а в контакте с врачами, фактически, помогает им — то делает глубокий вдох, то задерживает дыхание, то лежит, не шевелясь. По требованию и необходимости. Как, например, во время трехмерной динамической съемки.

Уже спустя полтора часа операция завершена. След от нее будет едва заметен, а пациент вернется к привычной жизни уже в ближайшие дни.

Московский областной онкологический диспансер — единственный в Подмосковье, где стали доступны рентгенохирургические методы лечения. Ангиограф был закуплен за счет бюджетных средств региона.