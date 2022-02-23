Новое отделение школы искусств открылось в Котельниках

В Котельниках начало работу художественное отделение школы искусств. Теперь ученикам не придется добираться до места на общественном транспорте — отделение находится в шаговой доступности. Открыть его помогла местная администрация.

Простота форм и светлые тона — главный принцип современной школы искусств. Важно, чтобы юных художников ничто не отвлекало от творчества.

Открыть новое художественное отделение удалось благодаря поддержке администрации округа. В микрорайоне Ковровый освободилось помещение: съехали парикмахерская и аптека. Глава решил — быть соцобъекту.

«Мы приехали сюда, посмотрели, я говорю, давайте сделаем дефектную ведомость и выходим в ремонт», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Переделка помещений заняла полгода. Зато сделали все: поменяли электрику, коммуникации, установили новые окна, двери, отремонтировали классы.

В новом художественном отделении пять классов и выставочный зал — сбывшаяся мечта педагогов и их воспитанников. Мария Филиппова окончила школу искусств пять лет назад. Сейчас девушка учится на дизайнера. Побывав в отделении, призналась, что села бы за мольберт снова.

«Есть возможность на уроке, допустим, история искусств, что-то показать на экране. У нас такого не было. Нам преподаватель это все читал, и все умирали со скуки», — поделилась Мария.

Сейчас в отделении учатся 70 ребят. Но набор планируют увеличить в три раза. Дисциплин, которые осваивают юные жители Котельников, несколько. Новое направление — дизайн, оно появилось благодаря открытию отделения. Традиционные — изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Те, кто осваивает последнее — мастера на все руки. Ребята занимаются ковроделием, декупажем, плетут из бисера и даже рисуют пластилином.

Сейчас у школьников каникулы. К творческим занятиям ребята приступят с 28 февраля. А там и до выставок дело дойдет.